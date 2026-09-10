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Нож Morakniv Outdoor 2000 Orange, нержавеющая сталь, оранжевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Morakniv Outdoor 2000 Orange, нержавеющая сталь, оранжевый

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Нож Morakniv Outdoor 2000 Orange, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 1
Нож Morakniv Outdoor 2000 Orange, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 2
Нож Morakniv Outdoor 2000 Orange, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 3
Нож Morakniv Outdoor 2000 Orange, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Цвет
оранжевый
  • Нож Morakniv Outdoor 2000 Orange, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 1
  • Нож Morakniv Outdoor 2000 Orange, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 2
  • Нож Morakniv Outdoor 2000 Orange, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 3
  • Нож Morakniv Outdoor 2000 Orange, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
3 730 руб.  4 974 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386167
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Характеристики

Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож туристический
Количество функций
1
Цвет
оранжевый
Длина, см
21.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х4х4
Вес, г.
160

Описание товара Нож Morakniv Outdoor 2000 Orange, нержавеющая сталь, оранжевый

Нож Morakniv 2000 – типичный представитель класса туристических ножей, к тому же, оснащенный пластиковой рукояткой и такими же ножнами, надежно защищающими лезвие от воздействия внешних факторов. Модель будет востребована в любом походе, на охоте или рыбалке, а потому рекомендована для всех любителей активного отдыха.

Отзывы о товаре Нож Morakniv Outdoor 2000 Orange, нержавеющая сталь, оранжевый




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Характеристики
Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож туристический
Количество функций
1
Цвет
оранжевый
Длина, см
21.8
Страна производитель
Китай
Описание
Нож Morakniv 2000 – типичный представитель класса туристических ножей, к тому же, оснащенный пластиковой рукояткой и такими же ножнами, надежно защищающими лезвие от воздействия внешних факторов. Модель будет востребована в любом походе, на охоте или рыбалке, а потому рекомендована для всех любителей активного отдыха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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