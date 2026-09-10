Радио-трансмиттер для вспышек Nissin Commander Air 1 Nikon (N089)
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Характеристики
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386068
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Дисплей
да
Количество элементов питания
2
Совместимые камеры
Nikon
Тип элементов питания
ААА
Режимы работы вспышки
i-TTL, ручной, высокоскоростная синхронизация, медленная синхронизация, синхронизация по 1 или 2 шторке
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
100
Описание товара Радио-трансмиттер для вспышек Nissin Commander Air 1 Nikon (N089)
Управление с помощью колеса и одной кнопки, наглядное отображение установок на цветном диодном экране. Возможность вносить поправку в автоматически выбранное значение мощности импульса в пределах ±2 ступеней. Установка значения яркости импульса в 8 шагов от 1/1 до 1/128 мощности. Трансмиттер дает возможность вручную управлять углом рассеивания импульса Di700A в пределах 24-200 мм.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Дисплей
да
Количество элементов питания
2
Совместимые камеры
Nikon
Тип элементов питания
ААА
Режимы работы вспышки
i-TTL, ручной, высокоскоростная синхронизация, медленная синхронизация, синхронизация по 1 или 2 шторке
Страна производитель
Китай
Управление с помощью колеса и одной кнопки, наглядное отображение установок на цветном диодном экране. Возможность вносить поправку в автоматически выбранное значение мощности импульса в пределах ±2 ступеней. Установка значения яркости импульса в 8 шагов от 1/1 до 1/128 мощности. Трансмиттер дает возможность вручную управлять углом рассеивания импульса Di700A в пределах 24-200 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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