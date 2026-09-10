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Радио-трансмиттер для вспышек Nissin Commander Air 1 FT Olympus, Panasonic (N105) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радио-трансмиттер для вспышек Nissin Commander Air 1 FT Olympus, Panasonic (N105)

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Радио-трансмиттер для вспышек Nissin Commander Air 1 FT Olympus, Panasonic (N105) - фото 1
Радио-трансмиттер для вспышек Nissin Commander Air 1 FT Olympus, Panasonic (N105) - фото 2
Радио-трансмиттер для вспышек Nissin Commander Air 1 FT Olympus, Panasonic (N105) - фото 3
Радио-трансмиттер для вспышек Nissin Commander Air 1 FT Olympus, Panasonic (N105) - фото 4
Радио-трансмиттер для вспышек Nissin Commander Air 1 FT Olympus, Panasonic (N105) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
  • Радио-трансмиттер для вспышек Nissin Commander Air 1 FT Olympus, Panasonic (N105) - фото 1
  • Радио-трансмиттер для вспышек Nissin Commander Air 1 FT Olympus, Panasonic (N105) - фото 2
  • Радио-трансмиттер для вспышек Nissin Commander Air 1 FT Olympus, Panasonic (N105) - фото 3
  • Радио-трансмиттер для вспышек Nissin Commander Air 1 FT Olympus, Panasonic (N105) - фото 4
  • Радио-трансмиттер для вспышек Nissin Commander Air 1 FT Olympus, Panasonic (N105) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386067
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Характеристики

Бренд
Nissin Industries Ltd.
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Дисплей
да
Количество элементов питания
2
Совместимые камеры
Olympus, Panasonic
Тип элементов питания
ААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
100

Описание товара Радио-трансмиттер для вспышек Nissin Commander Air 1 FT Olympus, Panasonic (N105)

Трансмиттер Nissin Air 1 представляет собой компактное устройство, которое устанавливается в разъем «горячий башмак» на камере. Благодаря полной поддержке фирменных TTL-систем Canon, Nikon, Olympus, Panasonic или Sony он передает на совместимые вспышки все команды управления от камеры в автоматическом режиме. Трансмиттер Nissin Air 1 использует технологию передачи данных по радиоканалу, которая обеспечивает работу системы беспроводного управления Nissin NAS.

Отзывы о товаре Радио-трансмиттер для вспышек Nissin Commander Air 1 FT Olympus, Panasonic (N105)




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Характеристики
Бренд
Nissin Industries Ltd.
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Дисплей
да
Количество элементов питания
2
Совместимые камеры
Olympus, Panasonic
Тип элементов питания
ААА
Страна производитель
Китай
Описание
Трансмиттер Nissin Air 1 представляет собой компактное устройство, которое устанавливается в разъем «горячий башмак» на камере. Благодаря полной поддержке фирменных TTL-систем Canon, Nikon, Olympus, Panasonic или Sony он передает на совместимые вспышки все команды управления от камеры в автоматическом режиме. Трансмиттер Nissin Air 1 использует технологию передачи данных по радиоканалу, которая обеспечивает работу системы беспроводного управления Nissin NAS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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