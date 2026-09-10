Ремень для фотокамеры Manfrotto PL Shoulder Strap MB ZZ-PL-013
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремень для фотокамеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384901
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ремень для фотокамеры
Дополнительно
плечевой ремень, нашейный ремень
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х8
Вес, г.
100
Описание товара Ремень для фотокамеры Manfrotto PL Shoulder Strap MB ZZ-PL-013
Те, кто ищет долговечный ремень для камеры, специально предназначенный для DSLR и CSC-камер, могут остановиться в своих поисках благодаря ремню для камеры MB ZZ-PL-013t. Когда вы используете ценную камеру, вам нужен не только комфортный ремень, но и надежный. Без такого ремня вам придется нести свою камеру в руках, или, если вы выберете ремень худшего качества, вам стоит быть начеку, ведь камера случайно может развиться об пол.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Ремень для фотокамеры
Дополнительно
плечевой ремень, нашейный ремень
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Те, кто ищет долговечный ремень для камеры, специально предназначенный для DSLR и CSC-камер, могут остановиться в своих поисках благодаря ремню для камеры MB ZZ-PL-013t. Когда вы используете ценную камеру, вам нужен не только комфортный ремень, но и надежный. Без такого ремня вам придется нести свою камеру в руках, или, если вы выберете ремень худшего качества, вам стоит быть начеку, ведь камера случайно может развиться об пол.
Ремень для фотокамеры Manfrotto PL Shoulder Strap MB ZZ-PL-013 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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