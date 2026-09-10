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Ремень для фотокамеры Manfrotto PL Shoulder Strap MB ZZ-PL-013 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ремень для фотокамеры Manfrotto PL Shoulder Strap MB ZZ-PL-013

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Ремень для фотокамеры Manfrotto PL Shoulder Strap MB ZZ-PL-013
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремень для фотокамеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384901
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Ремень для фотокамеры
Дополнительно
плечевой ремень, нашейный ремень
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х8
Вес, г.
100

Описание товара Ремень для фотокамеры Manfrotto PL Shoulder Strap MB ZZ-PL-013

Те, кто ищет долговечный ремень для камеры, специально предназначенный для DSLR и CSC-камер, могут остановиться в своих поисках благодаря ремню для камеры MB ZZ-PL-013t. Когда вы используете ценную камеру, вам нужен не только комфортный ремень, но и надежный. Без такого ремня вам придется нести свою камеру в руках, или, если вы выберете ремень худшего качества, вам стоит быть начеку, ведь камера случайно может развиться об пол.

Отзывы о товаре Ремень для фотокамеры Manfrotto PL Shoulder Strap MB ZZ-PL-013




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Ремень для фотокамеры
Дополнительно
плечевой ремень, нашейный ремень
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Те, кто ищет долговечный ремень для камеры, специально предназначенный для DSLR и CSC-камер, могут остановиться в своих поисках благодаря ремню для камеры MB ZZ-PL-013t. Когда вы используете ценную камеру, вам нужен не только комфортный ремень, но и надежный. Без такого ремня вам придется нести свою камеру в руках, или, если вы выберете ремень худшего качества, вам стоит быть начеку, ведь камера случайно может развиться об пол.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремень для фотокамеры Manfrotto PL Shoulder Strap MB ZZ-PL-013 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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