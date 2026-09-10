Накладка для распорки для фона Manfrotto 032PC Autopole Protect Cap
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Накладка для распорки для фона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384719
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Накладка для распорки для фона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
100
Описание товара Накладка для распорки для фона Manfrotto 032PC Autopole Protect Cap
Набор из четырех защитных накладок для резиновых ножек со внутренним отверстием. Подходит для использования со всеми распорками Autopole кроме Midi Autopole 332 и Mini Pole 170.
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Набор из четырех защитных накладок для резиновых ножек со внутренним отверстием. Подходит для использования со всеми распорками Autopole кроме Midi Autopole 332 и Mini Pole 170.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
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