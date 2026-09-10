Чехол для объектива LowePro S&F Lens Case 11x26cm LP36306-PWW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол для объектива
Материал
нейлон
Размер
29х29х18 см
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384538
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол для объектива
Материал
нейлон
Размер
29х29х18 см
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х10
Вес, г.
500
Описание товара Чехол для объектива LowePro S&F Lens Case 11x26cm LP36306-PWW
Чехол Lens Case защищает объектив от любых повреждений благодаря уплотненным стенкам и особо жесткому основанию. Петли SlipLock обеспечат совместимость с сумками Lowepro и увеличат возможности переноски и хранения объективов. Внутренний карман в крышке чехла позволит хранить крышку объектива, пока тот находится в работе. Плечевой ремень даст возможность переносить чехол на плече.
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Бренд
Тип товара
Чехол для объектива
Материал
нейлон
Размер
29х29х18 см
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Чехол Lens Case защищает объектив от любых повреждений благодаря уплотненным стенкам и особо жесткому основанию. Петли SlipLock обеспечат совместимость с сумками Lowepro и увеличат возможности переноски и хранения объективов. Внутренний карман в крышке чехла позволит хранить крышку объектива, пока тот находится в работе. Плечевой ремень даст возможность переносить чехол на плече.
Чехол для объектива LowePro S&F Lens Case 11x26cm LP36306-PWW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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