Чехол для объектива LowePro S&F Lens Case 11x14cm LP36305-0WW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол для объектива
Материал
нейлон
Размер
17,5х16,5х15,5 см
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384537
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол для объектива
Материал
нейлон
Размер
17,5х16,5х15,5 см
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х10
Вес, г.
500
Описание товара Чехол для объектива LowePro S&F Lens Case 11x14cm LP36305-0WW
Чехол для объектива LowePro S&F Lens Case 11x14cm LP36305-0WW
- Вмещает стандартный зум-объектив, например, 24-70 мм f/2.8
- Цельная подкладка из вспененного материала для защиты объективов
- Молния OverLap Zipper™ защищает объектив от пыли, песка и влаги
- Петля SlipLock™ для крепления на сумке Lowepro
- Сетчатый карман для крышек
Внешние размеры: 17.5 x 16.5 x 15.5 cm
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Бренд
Тип товара
Чехол для объектива
Материал
нейлон
Размер
17,5х16,5х15,5 см
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Чехол для объектива LowePro S&F Lens Case 11x14cm LP36305-0WW
Внешние размеры: 17.5 x 16.5 x 15.5 cm
- Вмещает стандартный зум-объектив, например, 24-70 мм f/2.8
- Цельная подкладка из вспененного материала для защиты объективов
- Молния OverLap Zipper™ защищает объектив от пыли, песка и влаги
- Петля SlipLock™ для крепления на сумке Lowepro
- Сетчатый карман для крышек
Внешние размеры: 17.5 x 16.5 x 15.5 cm
Чехол для объектива LowePro S&F Lens Case 11x14cm LP36305-0WW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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