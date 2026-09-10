Top.Mail.Ru
Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 1
Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 2
Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 3
Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 4
Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 5
Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 6
Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 7
Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 8
Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 9
Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 10
Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 11
Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 12
Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для объектива
Размер
15х12,5х18,5 см
Цвет
черный
  • Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 1
  • Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 2
  • Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 3
  • Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 4
  • Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 5
  • Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 6
  • Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 7
  • Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 8
  • Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 9
  • Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 10
  • Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 11
  • Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 12
  • Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384524
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Сумка для объектива
Размер
15х12,5х18,5 см
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, г.
900

Описание товара Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный

Новаторская конструкция позволяет менять объективы одной рукой – футляр временно удерживает два объектива, когда вы снимаете рабочий объектив и берете запасной. После смены объективов футляр складывается для переноски одного объектива. Включает: всепогодный чехол All Weather AW Cover, крепежные петли SlipLock, удобную основную ручку, съемный плечевой ремень.

Отзывы о товаре Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Сумка для объектива
Размер
15х12,5х18,5 см
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Новаторская конструкция позволяет менять объективы одной рукой – футляр временно удерживает два объектива, когда вы снимаете рабочий объектив и берете запасной. После смены объективов футляр складывается для переноски одного объектива. Включает: всепогодный чехол All Weather AW Cover, крепежные петли SlipLock, удобную основную ручку, съемный плечевой ремень.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...