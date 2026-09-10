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Чехол для объектива LowePro Lens Case 9x16cm LP36979-0WW черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол для объектива LowePro Lens Case 9x16cm LP36979-0WW черный

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Чехол для объектива LowePro Lens Case 9x16cm LP36979-0WW черный - фото 1
Чехол для объектива LowePro Lens Case 9x16cm LP36979-0WW черный - фото 2
Чехол для объектива LowePro Lens Case 9x16cm LP36979-0WW черный - фото 3
Чехол для объектива LowePro Lens Case 9x16cm LP36979-0WW черный - фото 4
Чехол для объектива LowePro Lens Case 9x16cm LP36979-0WW черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол для объектива
Размер
12х14х20 см
Цвет
черный
  • Чехол для объектива LowePro Lens Case 9x16cm LP36979-0WW черный - фото 1
  • Чехол для объектива LowePro Lens Case 9x16cm LP36979-0WW черный - фото 2
  • Чехол для объектива LowePro Lens Case 9x16cm LP36979-0WW черный - фото 3
  • Чехол для объектива LowePro Lens Case 9x16cm LP36979-0WW черный - фото 4
  • Чехол для объектива LowePro Lens Case 9x16cm LP36979-0WW черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384514
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Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехол для объектива
Размер
12х14х20 см
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х10
Вес, г.
500

Описание товара Чехол для объектива LowePro Lens Case 9x16cm LP36979-0WW черный

Сумка изготовлена из цельной конструкции на основе пены и прочного нейлона. Это дает отличную защиту от влаги, песка и грязи, а также от ударов и случайных падений. Каждый чехол Lowepro разработан под определенный размер объектива, это обеспечивает плотное прилегание к внутренним стенкам чехла, чтобы избежать сотрясений при падении или ударах. Маркировка 9 x 16cm означает, что чехол подойдет для объектива до 9см в диаметре и 16см в длину. Крышка кейса открывается двойными молниями. Внутри предусмотрен сетчатый карман для крышки объектива.

Отзывы о товаре Чехол для объектива LowePro Lens Case 9x16cm LP36979-0WW черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехол для объектива
Размер
12х14х20 см
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка изготовлена из цельной конструкции на основе пены и прочного нейлона. Это дает отличную защиту от влаги, песка и грязи, а также от ударов и случайных падений. Каждый чехол Lowepro разработан под определенный размер объектива, это обеспечивает плотное прилегание к внутренним стенкам чехла, чтобы избежать сотрясений при падении или ударах. Маркировка 9 x 16cm означает, что чехол подойдет для объектива до 9см в диаметре и 16см в длину. Крышка кейса открывается двойными молниями. Внутри предусмотрен сетчатый карман для крышки объектива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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