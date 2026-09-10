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Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit

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Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 1
Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 2
Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 3
Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 4
Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 5
Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 6
Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 7
Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 8
Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 9
Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 10
Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система установки фона
  • Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 1
  • Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 2
  • Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 3
  • Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 4
  • Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 5
  • Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 6
  • Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 7
  • Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 8
  • Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 9
  • Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 10
  • Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384473
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Система установки фона
Размеры в упаковке, м
1.27х0.2х0.14
Вес, г.
900

Описание товара Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit

Комплект установки фона Lastolite LL LA8450 — это универсальный аксессуар, совместимый с панелями Lastolite By Manfrotto Skylite, панорамным фоном, фоном EzyFrame и фоновой системой StudioLink Chroma Key.

Отзывы о товаре Система установки фона Lastolite LL LA8450 Aluminium Frame Support Kit




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Система установки фона
Описание
Комплект установки фона Lastolite LL LA8450 — это универсальный аксессуар, совместимый с панелями Lastolite By Manfrotto Skylite, панорамным фоном, фоном EzyFrame и фоновой системой StudioLink Chroma Key.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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