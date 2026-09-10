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Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный

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Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный - фото 1
Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный - фото 2
Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный - фото 3
Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный - фото 4
Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный - фото 5
Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный - фото 6
Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Длина в сложенном состоянии, см
29.7
  • Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный - фото 1
  • Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный - фото 2
  • Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный - фото 3
  • Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный - фото 4
  • Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный - фото 5
  • Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный - фото 6
  • Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384165
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Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Штативы
Длина в сложенном состоянии, см
29.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х6
Вес, г.
400

Описание товара Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный

Предназначен для любых совместимых планшетов (совместим с планшетами шириной от 128 до 192 мм). Габариты: 7,5 x 5,5 x 31 см.

Отзывы о товаре Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный




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Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Штативы
Длина в сложенном состоянии, см
29.7
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для любых совместимых планшетов (совместим с планшетами шириной от 128 до 192 мм). Габариты: 7,5 x 5,5 x 31 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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