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Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный

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Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный - фото 1
Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный - фото 2
Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный - фото 3
Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный - фото 4
Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный - фото 5
Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный - фото 6
Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный - фото 7
Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный - фото 8
Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный - фото 1
  • Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный - фото 2
  • Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный - фото 3
  • Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный - фото 4
  • Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный - фото 5
  • Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный - фото 6
  • Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный - фото 7
  • Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный - фото 8
  • Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384159
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Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Адаптер
Высота, см
3.4
Ширина, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х2
Вес, кг.
2

Описание товара Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный

Комплект GorillaPod Arm Kit от JOBY включает два шарнирных рычага (держателя) из алюминия с креплением 1/4-20. Встроенный винт с накатанной головкой предназначен для размещения необходимого аксессуара, а нижнее крепление — для подключения к опорному устройству. Поставляется в упаковке по 2 шт. с дополнительным металлическим креплением для холодного башмака

Отзывы о товаре Набор ручек и адаптеров Joby Metal GorillaPod Arm Kit (JB01589-BWW) черный




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Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Адаптер
Высота, см
3.4
Ширина, см
4
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект GorillaPod Arm Kit от JOBY включает два шарнирных рычага (держателя) из алюминия с креплением 1/4-20. Встроенный винт с накатанной головкой предназначен для размещения необходимого аксессуара, а нижнее крепление — для подключения к опорному устройству. Поставляется в упаковке по 2 шт. с дополнительным металлическим креплением для холодного башмака
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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