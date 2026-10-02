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Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Samsung (M515) Galaxy M51 черная рамка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Samsung (M515) Galaxy M51 черная рамка

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Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Samsung (M515) Galaxy M51 черная рамка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-68%
210 руб.  660 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 383527
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Samsung (M515) Galaxy M51 черная рамка
210 руб. -68%
660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy M51 (M515)
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х1
Вес, г.
50

Описание товара Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Samsung (M515) Galaxy M51 черная рамка

Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO — это надежное решение для тех, кто заботится о безопасности экрана своего устройства. Изготовленные из высококачественного материала, эти защитные стекла имеют толщину всего 0.26 мм, что делает их практически незаметными на экране, сохраняя при этом все тактильные ощущения от взаимодействия с дисплеем. Отличительной особенностью защитных стекол BoraSCO является их твердость — показатель 9H обеспечивает максимальную прочность и устойчивость к царапинам и другим механическим повреждениям. Это позволяет сохранить экран вашего телефона в идеальном состоянии даже при интенсивном использовании. Бренд BoraSCO гарантирует высокое качество и надежность своей продукции, обеспечивая вашим устройствам долговечную защиту от внешних воздействий. Легкость установки и точность подгонки под размеры экрана делают эти защитные стекла незаменимым аксессуаром для любого пользователя смартфона.

Отзывы о товаре Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Samsung (M515) Galaxy M51 черная рамка




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy M51 (M515)
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO — это надежное решение для тех, кто заботится о безопасности экрана своего устройства. Изготовленные из высококачественного материала, эти защитные стекла имеют толщину всего 0.26 мм, что делает их практически незаметными на экране, сохраняя при этом все тактильные ощущения от взаимодействия с дисплеем. Отличительной особенностью защитных стекол BoraSCO является их твердость — показатель 9H обеспечивает максимальную прочность и устойчивость к царапинам и другим механическим повреждениям. Это позволяет сохранить экран вашего телефона в идеальном состоянии даже при интенсивном использовании. Бренд BoraSCO гарантирует высокое качество и надежность своей продукции, обеспечивая вашим устройствам долговечную защиту от внешних воздействий. Легкость установки и точность подгонки под размеры экрана делают эти защитные стекла незаменимым аксессуаром для любого пользователя смартфона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Samsung (M515) Galaxy M51 черная рамка - стоимость товара 210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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