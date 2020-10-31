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Электропила Bosch AKE 40 S

Артикул: 38035
  • Цепная пила Bosch AKE 40 S (0600834600) - фото 1
  • Цепная пила Bosch AKE 40 S (0600834600) - фото 2
  • Цепная пила Bosch AKE 40 S (0600834600) - фото 3
Цепная пила Bosch AKE 40 S (0600834600) - фото 1
Цепная пила Bosch AKE 40 S (0600834600) - фото 2
Цепная пила Bosch AKE 40 S (0600834600) - фото 3
10 750 руб. 
Купить
+ 352 КэтКоинов
Артикул: 38035
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 792 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараЭлектропила цепная
Максимальная длина шины16 дюйм.
Плавный пускнет
Шаг цепи3/8 дюйм.
Длина шины40 см
Антивибрациянет
Мощность двигателя1800 Вт
Питаниеот сети 220 В
Плавная регулировка скоростинет
Тормоз цепиесть
Уровень шума87 дБ
Длина (с шиной)41
Ширина, см20
Высота, см28
Вес, кг4.1

Электропила Bosch AKE 40 S применяется в работах на приусадебных участках, в строительных и ремонтных работах. Благодаря хромированному покрытию цепи, происходит эффективная распилка древесины как поперек, так и вдоль волокон. Небольшой вес пилы и отличная сбалансированность позволяет использовать ее в труднодоступных местах и в любом положении. Наличие зубчатого упора обеспечивает надежную фиксацию инструмента на поверхности. Электропила Bosch AKE 40 S не производит вредных выхлопов и может использоваться в закрытых пространствах.

Особенности:

  • Хромированная цепь с острыми зубьями обеспечивает качественную распиловку всех пород древесины;
  • Рукоятка, рассчитанная на анатомически правильный захват инструмента, обеспечивает удобство при длительных работах;
  • Система быстрого натяжения цепи обеспечивает подстройку инструмента без использования дополнительных инструментов;
  • Небольшой уровень шума и вибрации позволяет работать без ощущения усталости длительное время;
  • Отсутствие рывка при запуске благодаря системе плавного включения обеспечивает высокую точность распиловки;
  • Зубчатый упор надежно фиксирует пилу на деревянной поверхности;
  • Инерционный тормоз моментально остановит цепь при резкой отдаче или прикосновению к щитку;
  • Наличие дополнительной рукоятке облегчает процесс работы, позволяя удерживать инструмент двумя руками;
  • Сбалансированный центр тяжести обеспечивает удобство при длительной работе;
  • Благодаря постоянной автоматической смазке цепи, увеличивается срок эксплуатации инструмента и оснастки;
  • Масляный бак имеет сетчатый фильтр, что значительно увеличивает эффективность смазки движущих элементов пилы ;
  • Количество звеньев цепи - 57 шт.;
  • Длина кабеля 2.5 м.

Комплектация:

  • Электропила Bosch AKE 40 S;
  • Крышка;
  • Пильная цепь;
  • Пильный аппарат;
  • Защитный чехол для режущей части;
  • Масло для цепной пилы 80 мл;
  • Талон гарантийного обслуживания;
  • Руководство;
  • Упаковка.


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Теги товара: Для женщины, Легкие.


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Самовывоз невозможен
Электропила Bosch AKE 40 S - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10750 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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