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Набор д/чистки оружия Veber Cleaning Kit M16, 22/5.56 mm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор д/чистки оружия Veber Cleaning Kit M16, 22/5.56 mm

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Набор д/чистки оружия Veber Cleaning Kit M16, 22/5.56 mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379840
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Наборы
Дополнительно
вес 250 г
Особенности
совместимость - калибр 22/5, 6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х25х9
Вес, г.
100

Описание товара Набор д/чистки оружия Veber Cleaning Kit M16, 22/5.56 mm

Набор для чистки оружия, предназначен для ухода за оружием калибра 22/5.56 мм.

Отзывы о товаре Набор д/чистки оружия Veber Cleaning Kit M16, 22/5.56 mm




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Наборы
Дополнительно
вес 250 г
Особенности
совместимость - калибр 22/5, 6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Набор для чистки оружия, предназначен для ухода за оружием калибра 22/5.56 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор д/чистки оружия Veber Cleaning Kit M16, 22/5.56 mm - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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