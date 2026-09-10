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Набор для чистки оружия Veber Clean Guns 12G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор для чистки оружия Veber Clean Guns 12G

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Набор для чистки оружия Veber Clean Guns 12G - фото 1
Набор для чистки оружия Veber Clean Guns 12G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наборы
  • Набор для чистки оружия Veber Clean Guns 12G - фото 1
  • Набор для чистки оружия Veber Clean Guns 12G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379837
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Наборы
Размеры в упаковке, см
27х12х4
Вес, г.
500

Описание товара Набор для чистки оружия Veber Clean Guns 12G

Набор Veber Clean Guns 12G предназначен для ухода за гладкоствольным оружием 12 калибра.

Отзывы о товаре Набор для чистки оружия Veber Clean Guns 12G




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Наборы
Описание
Набор Veber Clean Guns 12G предназначен для ухода за гладкоствольным оружием 12 калибра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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