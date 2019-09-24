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Триммер Bosch ART 37 (0600878M20) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер Bosch ART 37 (0600878M20)

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Триммер Bosch ART 37 (0600878M20)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
8 150 руб.  11 541 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 37980
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.18х0.25х0.12
Вес, кг.
5.6

Описание товара Триммер Bosch ART 37 (0600878M20)

электрический триммер, нож/диск в комплекте, встроенный аккумулятор, ширина скашивания 23 см, вес: 2.3 кг, прямая штанга



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер Bosch ART 37 (0600878M20)

Источник: Яндекс Маркет
24.09.2019
Пользователь скрыл свои данные

Достоинства:
- довольно легкий;
- работает плавно, без вибрации;
- удобно держать;
- хорошая мощность;
- косит чисто.

Недостатки:
с леской морока, приходится каждый раз снимать катушку, вытягивать вручную, ставить на место;
- не очень удобная кнопка, рука устает держать, но в целом привыкаешь;

Комментарий:
В целом, впечатления скорее положительные. Очень быстро привыкаешь - 5-10 минут и все, будто 100 лет уже им косил. Участок большой - около 5 соток чисто травы, местами неровный, примерно пол сотки частично в щебенке. Участок, при первом покосе был жутко заросший - трава около метра, лапухи и пр. Родная леска ушла махом, купил армированную и пошло дело. Косит очень чисто, если не торопиться, измельчает все в пыль, думал будет стог сена после покоса - не осталось ни-че-го, чистый участок, просто магия.



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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Описание
электрический триммер, нож/диск в комплекте, встроенный аккумулятор, ширина скашивания 23 см, вес: 2.3 кг, прямая штанга


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2019
Пользователь скрыл свои данные

Достоинства:
- довольно легкий;
- работает плавно, без вибрации;
- удобно держать;
- хорошая мощность;
- косит чисто.

Недостатки:
с леской морока, приходится каждый раз снимать катушку, вытягивать вручную, ставить на место;
- не очень удобная кнопка, рука устает держать, но в целом привыкаешь;

Комментарий:
В целом, впечатления скорее положительные. Очень быстро привыкаешь - 5-10 минут и все, будто 100 лет уже им косил. Участок большой - около 5 соток чисто травы, местами неровный, примерно пол сотки частично в щебенке. Участок, при первом покосе был жутко заросший - трава около метра, лапухи и пр. Родная леска ушла махом, купил армированную и пошло дело. Косит очень чисто, если не торопиться, измельчает все в пыль, думал будет стог сена после покоса - не осталось ни-че-го, чистый участок, просто магия.


Триммер Bosch ART 37 (0600878M20) - по цене 8150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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