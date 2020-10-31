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Электропила дисковая Bosch PKS 66 A (0603502022)

Артикул: 37862
Электропила дисковая Bosch PKS 66 A (0603502022)
10 170 руб. 
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+ 207 КэтКоинов
Артикул: 37862
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараПила циркулярная
Глубина пропила66 мм
Диаметр диска190 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность1600 Вт
Скорость вращения5000 об/мин
Антивибрационная системанет
Пылесборникесть
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделяда
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Питаниеот сети
Подключение пылесосаесть
Плавный пускнет
Плавная регулировка скоростинет
В кейсенет
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см45.5
Ширина, см29.5
Высота, см33.3
Вес, кг5.4
Общие характеристики
Типдисковая
Конструкцияручная
Мощность1600 Вт
Количество скоростей1
Обработка
Высота пропила66 мм
Диаметр диска190 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Угол наклона45 град.
Производительность
Скорость вращения5000 об/мин
Дополнительная информация
Функции и возможностиблокировка шпинделя, подключение пылесоса, пылесборник
Комплект поставкипильный диск, параллельный упор, пылесборник
Вес5.4 кг
Особенностистрана-производитель - Китай


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Самовывоз невозможен
Электропила дисковая Bosch PKS 66 A (0603502022) - по цене 10170 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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