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Кабель Hama 00187220 microUSB (m) угловой USB 2.0 (m) 1.5м черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Hama 00187220 microUSB (m) угловой USB 2.0 (m) 1.5м черный

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Кабель Hama 00187220 microUSB (m) угловой USB 2.0 (m) 1.5м черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Совместимость
универсальный
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 378244
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель Hama 00187220 microUSB (m) угловой USB 2.0 (m) 1.5м черный
800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HAMA
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Совместимость
универсальный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х11
Вес, г.
94

Описание товара Кабель Hama 00187220 microUSB (m) угловой USB 2.0 (m) 1.5м черный

Специализированный дата-кабель серии Gamer, предназначенный для одновременной зарядки и передачи данных. Главная его особенность — угловая U-образная форма (180°) разъема microUSB, благодаря которой провод аккуратно уходит за корпус смартфона или планшета, не мешая держать устройство горизонтально во время игр или просмотра видео

Отзывы о товаре Кабель Hama 00187220 microUSB (m) угловой USB 2.0 (m) 1.5м черный




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Характеристики
Бренд
HAMA
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Совместимость
универсальный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Специализированный дата-кабель серии Gamer, предназначенный для одновременной зарядки и передачи данных. Главная его особенность — угловая U-образная форма (180°) разъема microUSB, благодаря которой провод аккуратно уходит за корпус смартфона или планшета, не мешая держать устройство горизонтально во время игр или просмотра видео
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Hama 00187220 microUSB (m) угловой USB 2.0 (m) 1.5м черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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