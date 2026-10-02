Кабель Hama 00187220 microUSB (m) угловой USB 2.0 (m) 1.5м черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Совместимость
универсальный
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
В наличии
Код товара: 378244
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
800 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Совместимость
универсальный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х11
Вес, г.
94
Описание товара Кабель Hama 00187220 microUSB (m) угловой USB 2.0 (m) 1.5м черный
Специализированный дата-кабель серии Gamer, предназначенный для одновременной зарядки и передачи данных. Главная его особенность — угловая U-образная форма (180°) разъема microUSB, благодаря которой провод аккуратно уходит за корпус смартфона или планшета, не мешая держать устройство горизонтально во время игр или просмотра видео
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитКабель UGREEN HD140 (80403) HDMI 2.1 Male To Male Cable 8K Braid...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКабель UGREEN DP114 (80392) DP 1.4 Male to Male Plastic Case Bra...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКонвертер UGREEN MD112 (40360) Mini DP to HDMI Female Converter ...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитКабель Baseus Explorer 2m White (CATS010102)
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитКабель Baseus CB000064 Type-C/Type-C 1м Moon White (P10365200211...
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитКабель UGREEN DP102 (10212) DP Male to Male Cable черный
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитКабель Ugreen DP120 3м Black (25906)
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитКабель UGREEN US121 (10319) USB 2.0 Active Extension Cable with ...
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитКабель Baseus Explorer 1m Black (CATS000001)
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитХаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитХаб UGREEN CM416 (10915) USB 3.0 4-Port Hub. провода: 25 см. чер...
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Совместимость
универсальный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Специализированный дата-кабель серии Gamer, предназначенный для одновременной зарядки и передачи данных. Главная его особенность — угловая U-образная форма (180°) разъема microUSB, благодаря которой провод аккуратно уходит за корпус смартфона или планшета, не мешая держать устройство горизонтально во время игр или просмотра видео
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель Hama 00187220 microUSB (m) угловой USB 2.0 (m) 1.5м черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель Hama 00187220 microUSB (m) угловой USB 2.0 (m) 1.5м черный