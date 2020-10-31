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Культиватор DDE ET750-30

Артикул: 37762
Культиватор DDE ET750-30
5 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 37762
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БрендDDE
Тип товараКультиватор электрический
Глубина вспахиваниядо 20 см
Глубина культивированиядо 20 см
Задний ходнет
Количество фрез в комплекте4
Максимальная ширина обработки30 см
Минимальная ширина обработки 30 см
Мощность электрического двигателя750 Вт
Тип двигателяэлектрический
Тип коробки передачнет
Тип редукторачервячный
Электростартерда
Длина, см47
Ширина, см35
Высота, см112
Вес, кг8

Устраиваете небольшую тепличку под помидоры-огурцы или решили вскопать грядки под зелень или клубнику. Этот электрический «малыш» оснащен двигателем с довольно приличной мощностью в 750 Вт и масляным редуктором, что позволяет ему довольно шустро вспахивать грядки на ширину 30 см и глубину 18-22 см. Его четыре ножа из прочной углеродистой стали легко обработают 6-8 соток уже разрабатываемой земли. Он не приспособлен для «поднятия целины», борьбы с длинными и мощными корнями сорняков, но уже освоенное пространство огорода или сада ему «по зубам».
Пылезащитный корпус из ударопрочного пластика, невосприимчивого к неблагоприятным воздействиям окружающей среды защищает культиватор-грядочник DDE ET750-30 от солнца, пыли и попадания мусора, а также от повышенной влажности.
Маневренный, легкий, весом всего 8 кг, электрокультиватор DDE ET750-30 станет надежным помощником в тяжелом, но богатом урожаем, деле выращивания овощей, корнеплодов, ягод и зелени. А при таком весе и легкой управляемости и маневренности вам вполне может помочь справиться с огородом ваш сын подросток.

Мощность двигателя, кВт 0,75
Ширина вспашки максимальная, мм 300
Глубина вспашки максимальная, мм 220
Тип двигателя электрический 220В
Коробка переключения передач Нет
Вал отбора мощности Нет
Тип редуктора червячный
Регулировка руля в горизонтальной плоскости Нет
Регулировка руля в вертикальной плоскости Нет
Фара Нет
Вес по каталогу производителя, кг 8
Гарантийный срок, мес 12
Вес, кг 8


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