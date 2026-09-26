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Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (black, 2 USB car charger) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (black, 2 USB car charger)

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Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (black, 2 USB car charger) - фото 1
Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (black, 2 USB car charger) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
  • Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (black, 2 USB car charger) - фото 1
  • Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (black, 2 USB car charger) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 37722
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Характеристики

Бренд
Mango
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
50

Описание товара Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (black, 2 USB car charger)

Универсальное автомобильное зарядное устройство Mango Quick Charge 2.0 для смартфона и планшета с 2-мя USB разъемами. Ток зарядки 2.4 А.

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (black, 2 USB car charger)




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Характеристики
Бренд
Mango
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальное автомобильное зарядное устройство Mango Quick Charge 2.0 для смартфона и планшета с 2-мя USB разъемами. Ток зарядки 2.4 А.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (black, 2 USB car charger) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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