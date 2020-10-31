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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Емеля
|Тип товара
|Подогрев сидения
|Автоматическое отключение
|есть
|Вес, кг
|0.3
|Высота, см
|1
|Длина, см
|60
|Количество режимов нагрева
|3
|Потребляемая мощность
|50 Вт
|Ширина, см
|31
Подогрев сидения Емелька предназначен для установки на детское автомобильное кресло. Прибор относится к классу гибких электронагревателей, обладает двойной защитой от перегрева. Три режима нагрева позволяют подобрать оптимальный для комфорта ребенка. Переключение производится с помощью кнопки, находящейся на штекере подключения к прикуривателю. Световая индикация информирует об интенсивности нагрева. Использование в салоне автомобиля обогревателя Емелька позволит создать оптимальный температурный режим для ребенка, не меняя качества воздуха.
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