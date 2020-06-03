Наушники Koss UR20

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|Бренд
|Koss
|Тип товара
|Наушники
|Микрофон
|нет
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03.06.2020
Удобно сидят, на ушную раковину не давят вообще.
Сбалансированное полноценное звучание (для этой цены одно из лучших)
Надежный шнур. Оказался удобным, не мешается из-за подключения к наушникам только с одной стороны. Достаточная толщина шнура позволяет проводу не путаться как новогодняя гирлянда к празднику и не бояться случайно его зацепить и порвать.
Недостатки:
- - - - - -
Комментарий:
Подойдут для тех, кому нужно хорошее звучание и не нравится долгое давление на уши
03.06.2020
Хороший звук за свои деньги. Мягкие и удобные накладки, превосходно сидят на голове.
Недостатки:
Пока не обнаружено.
Комментарий:
Отличные уши. Хорошее звучание отличный уровень комфорта.
03.06.2020
Удобные, возможна регулировка по объёму головы с обеих сторон, уши двигаются и садятся по ушам, толстый провод только с одной стороны, эффект звук вокруг, звук хороший, никаких скрипов, треска
Недостатки:
Звукоизоляция не очень, но точно лучше, чем в обычной гарнитуре смартфона. При долгом использовании потеют уши, но терпимо. И ещё и плюс, и минус в том, что очень мягкая, тонкая искусственная кожа и понимаю, что со временем, вероятно, облезет, но пока наслаждаюсь)
Комментарий:
Мне очень нравятся! Но я не меломан, и это мои первые наушники такого типа. Смотрю в них фильмы, клипы, мастер-классы при включённом на полную мощность телевизоре, который смотрят другие члены семьи