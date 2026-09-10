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Набор VLADI TOYS VT5000-04 Карточки на кольце Мир машин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор VLADI TOYS VT5000-04 Карточки на кольце Мир машин

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Набор VLADI TOYS VT5000-04 Карточки на кольце Мир машин - фото 1
Набор VLADI TOYS VT5000-04 Карточки на кольце Мир машин - фото 2
Набор VLADI TOYS VT5000-04 Карточки на кольце Мир машин - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Набор VLADI TOYS VT5000-04 Карточки на кольце Мир машин - фото 1
  • Набор VLADI TOYS VT5000-04 Карточки на кольце Мир машин - фото 2
  • Набор VLADI TOYS VT5000-04 Карточки на кольце Мир машин - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
350 руб.  740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 370125
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Характеристики

Бренд
Vladi Toys
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х7
Вес, г.
287

Описание товара Набор VLADI TOYS VT5000-04 Карточки на кольце Мир машин

Игра с карточками на кольце. Учимся читать по слогам с машинами и их водителями. Особенности: пластиковое разъемное кольцо, карточки из плотного картона (9,9*13,8 см).

Отзывы о товаре Набор VLADI TOYS VT5000-04 Карточки на кольце Мир машин




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Характеристики
Бренд
Vladi Toys
Страна производитель
Китай
Описание

Игра с карточками на кольце. Учимся читать по слогам с машинами и их водителями. Особенности: пластиковое разъемное кольцо, карточки из плотного картона (9,9*13,8 см).

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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