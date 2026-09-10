Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Signature Kit 16Gb (8GBx2) 200MHz (PSP416G3200KH1)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из двух модулей объёмом 16 ГБ — отличный выбор для сборки сбалансированного домашнего или офисного компьютера, а также для бюджетной игровой системы. Он предлагает достаточный объём для комфортной работы с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями и нетребовательными играми, при этом сохраняя разумную стоимость. Для профессиональных задач вроде монтажа видео или 3D-рендеринга в высоком разрешении объёма может быть недостаточно, но для повседневного использования и большинства современных игр его хватит с запасом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является актуальным и самым распространённым решением для современных настольных ПК. Данное поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и сниженное энергопотребление по сравнению с устаревшей DDR3. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для стандартных материнских плат настольных компьютеров; для ноутбуков или компактных систем они не подойдут.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух планок по 8 ГБ каждая, что в сумме даёт 16 ГБ — оптимальный объём для решения большинства современных задач. Частота работы памяти составляет 3200 МГц, что является отличным балансом между производительностью и ценой для платформы DDR4. Такая скорость положительно сказывается на плавности игрового процесса, уменьшает задержки при переключении между приложениями и ускоряет загрузку уровней и текстур, особенно в паре с современным процессором.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули работают с таймингами CL 22 при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Такая комбинация частоты и латентности является классической для многих готовых систем и обеспечивает стабильную работу. Для достижения заявленной частоты 3200 МГц комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Память совместима с широким спектром процессоров Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающих стандарт DDR4, а также с соответствующими материнскими платами на чипсетах Intel 300, 400, 500, 600 серий и AMD A320, B450, B550, X570 и новее. Важно помнить, что для активации профиля XMP и работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с соответствующей поддержкой, а также, в случае с AMD, возможно, потребуется обновление BIOS для гарантированной стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули памяти Patriot Signature выполнены в лаконичном дизайне без радиаторов охлаждения и подсветки. Это делает планки компактными и гарантирует отсутствие конфликтов с крупными башенными или жидкостными системами охлаждения процессора. Подобное решение оправдано для данной частоты и рабочих напряжений, так как нагрев не является критическим фактором, и акцент сделан на надёжность и минимизацию стоимости.

Комплектность, режимы работы и расширение

Поскольку память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, вы сразу получаете возможность запустить её в двухканальном режиме. Этот режим позволяет удвоить эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки, что напрямую повышает производительность системы в играх и приложениях. Для активации двухканального режима достаточно установить планки в слоты одного цвета на материнской плате, следуя её инструкции.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как этот стандарт несовместим с более ранними поколениями. Помните, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходимо активировать профиль XMP в BIOS, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Этот комплект — оптимальный выбор для тех, кто ищёт надёжную, быструю и доступную память без излишеств для новой сборки или апгрейда существующего ПК.