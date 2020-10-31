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Штроборез Makita 4112HS

Артикул: 36674
Шлифмашина угловая Makita 4112HS
48 450 руб. 
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+ 841 КэтКоинов
Артикул: 36674
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараШлифмашина угловая
Диаметр диска305 мм
Диаметр посадочного отверстия22.2 мм
Регулировка частоты вращениянет
Высота, см48
Длина, см65
Ширина, см26
Вес, кг10.3
Алмазная пила, мощность 2400 Вт / 3.3 л. с., диаметр диска 305 мм, вес 10.3 кг


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Самовывоз невозможен
Штроборез Makita 4112HS - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 48450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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