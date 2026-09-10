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Объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO для Nikon купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO для Nikon

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Объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO для Nikon - фото 1
Объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO для Nikon - фото 2
Объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO для Nikon - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Объектив
  • Объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO для Nikon - фото 1
  • Объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO для Nikon - фото 2
  • Объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO для Nikon - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366587
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Характеристики

Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Размеры в упаковке, см
16х15х12
Вес, кг.
2

Описание товара Объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO для Nikon

Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO обладает всеми необходимыми функциями, которые важны в макрофотографии. Одна из них - это возможность вести съёмку в натуральную величину (1:1) с малого расстояния (всего 30 см). С другой стороны расстояние не такое близкое, чтобы спугнуть, например, насекомое при его съёмке. Благодаря классической оптической схеме и 9-лепестковой диафрагме объектив создаёт великолепное мягкое боке как на заднем, так и на переднем плане. Фокусное расстояние 100mm позволяет находиться от модели на комфортном расстоянии как для фотографа, так и для модели. Благодаря широкой диафрагме f/2.8 объектив позволяет вести съёмку даже в сложных световых условиях. Благодаря макровозможностям, постоянной светосиле, превосходной цветопередаче и высокому разрешению объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO может быть использован для производства профессионального видеоконтента. Ограничитель на боковой стороне объектива позволяет сократить диапазон фокусировки, что существенно сокращает время наведения на фокус в режиме макросъёмки. Направление вращения кольца ручной фокусировки такое же, как на оригинальных объективах Nikon и Canon.

Отзывы о товаре Объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO для Nikon




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Описание
Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO обладает всеми необходимыми функциями, которые важны в макрофотографии. Одна из них - это возможность вести съёмку в натуральную величину (1:1) с малого расстояния (всего 30 см). С другой стороны расстояние не такое близкое, чтобы спугнуть, например, насекомое при его съёмке. Благодаря классической оптической схеме и 9-лепестковой диафрагме объектив создаёт великолепное мягкое боке как на заднем, так и на переднем плане. Фокусное расстояние 100mm позволяет находиться от модели на комфортном расстоянии как для фотографа, так и для модели. Благодаря широкой диафрагме f/2.8 объектив позволяет вести съёмку даже в сложных световых условиях. Благодаря макровозможностям, постоянной светосиле, превосходной цветопередаче и высокому разрешению объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO может быть использован для производства профессионального видеоконтента. Ограничитель на боковой стороне объектива позволяет сократить диапазон фокусировки, что существенно сокращает время наведения на фокус в режиме макросъёмки. Направление вращения кольца ручной фокусировки такое же, как на оригинальных объективах Nikon и Canon.
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