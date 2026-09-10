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Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon

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Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon - фото 1
Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon - фото 2
Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon - фото 3
Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon - фото 4
Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon - фото 5
Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon - фото 6
Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Объектив
  • Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon - фото 1
  • Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon - фото 2
  • Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon - фото 3
  • Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon - фото 4
  • Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon - фото 5
  • Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon - фото 6
  • Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
137 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366579
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Характеристики

Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Автофокус
да
Байонет
Canon EF
Внутренняя фокусировка
да
Диаметр фильтра
89
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
f/2.8
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
f/22
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
28
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
16
Стабилизатор изображения
нет
Тип объектива
широкоугольный Zoom
Ультразвуковой привод
да
Фокусное расстояние
переменное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х12
Вес, кг.
3

Описание товара Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon

Tokina opera 16-28mm F2.8 FF - это сверхширокоугольный зум-объектив с диапазоном фокусных от 16 мм в самом широком положении до 28 мм, откуда начинается диапазон стандартных фокусных расстояний, что позволяет фотографу использовать данный объектив для большинства сюжетных ситуаций. Сверхширокий угол обзора, превосходная разрешающая способность в сочетании с высокой контрастностью и красивым размытием боке, постоянная диафрагма f/2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний и точный автофокус делают этот объектив привлекательным для фотографов, специализирующихся на съёмке ландшафтов, интерьеров, городских пейзажей, документалистики, портретов и, не в последнюю очередь, астрофотографии с длинной выдержкой. Tokina opera 16-28mm F2.8 FF имеет сложную оптическую схему с 15 элементами в 13 группах, 3 из которых имеют асферический тип, включая большой элемент P-MO и 3 линзовых элемента из 3 стеклянных элемента с низкой дисперсией (SD) для эффективного подавления хроматических и сферических аберраций. Благодаря хорошему управлению сферическими аберрациями, Tokina opera 16-28mm F2.8 FF обладает мягким размытием боке при фокусном расстоянии 28 мм, что отличает его от других сверхширокоугольных зум-объективов. Tokina opera 16-28mm F2.8 FF создан, чтобы обеспечивать фотографу комфорт и уверенность во время съёмки. В дизайне большое внимание уделено эргономике и функциональности, поэтому все элементы (зум, кольцо фокусировки) управления всегда находятся под рукой и удобны даже при слепом использовании. Направление вращения кольца фокусировки соответствует направлениям вращения оригинальных объективов Nikon и Canon. В объективе используется модуль Silent Drive, позволяющий объективу фокусироваться быстро и тихо. Этот мотор в сочетании с новым магнитным датчиком автофокуса (GMR) обеспечивают высокую скорость и точность фокусировки. Объектив оснащён эксклюзивным механизмом Tokina One-Touch Focus Clutch, что позволяет фотографу переключаться между режимами фокусировки одним касанием, просто сдвигая кольцо фокусировки вперед (режим автофокуса) и обратно к объективу (режим ручной фокусировки).

Отзывы о товаре Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Автофокус
да
Байонет
Canon EF
Внутренняя фокусировка
да
Диаметр фильтра
89
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
f/2.8
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
f/22
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
28
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
16
Стабилизатор изображения
нет
Тип объектива
широкоугольный Zoom
Развернуть
Ультразвуковой привод
да
Фокусное расстояние
переменное
Страна производитель
Китай
Описание
Tokina opera 16-28mm F2.8 FF - это сверхширокоугольный зум-объектив с диапазоном фокусных от 16 мм в самом широком положении до 28 мм, откуда начинается диапазон стандартных фокусных расстояний, что позволяет фотографу использовать данный объектив для большинства сюжетных ситуаций. Сверхширокий угол обзора, превосходная разрешающая способность в сочетании с высокой контрастностью и красивым размытием боке, постоянная диафрагма f/2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний и точный автофокус делают этот объектив привлекательным для фотографов, специализирующихся на съёмке ландшафтов, интерьеров, городских пейзажей, документалистики, портретов и, не в последнюю очередь, астрофотографии с длинной выдержкой. Tokina opera 16-28mm F2.8 FF имеет сложную оптическую схему с 15 элементами в 13 группах, 3 из которых имеют асферический тип, включая большой элемент P-MO и 3 линзовых элемента из 3 стеклянных элемента с низкой дисперсией (SD) для эффективного подавления хроматических и сферических аберраций. Благодаря хорошему управлению сферическими аберрациями, Tokina opera 16-28mm F2.8 FF обладает мягким размытием боке при фокусном расстоянии 28 мм, что отличает его от других сверхширокоугольных зум-объективов. Tokina opera 16-28mm F2.8 FF создан, чтобы обеспечивать фотографу комфорт и уверенность во время съёмки. В дизайне большое внимание уделено эргономике и функциональности, поэтому все элементы (зум, кольцо фокусировки) управления всегда находятся под рукой и удобны даже при слепом использовании. Направление вращения кольца фокусировки соответствует направлениям вращения оригинальных объективов Nikon и Canon. В объективе используется модуль Silent Drive, позволяющий объективу фокусироваться быстро и тихо. Этот мотор в сочетании с новым магнитным датчиком автофокуса (GMR) обеспечивают высокую скорость и точность фокусировки. Объектив оснащён эксклюзивным механизмом Tokina One-Touch Focus Clutch, что позволяет фотографу переключаться между режимами фокусировки одним касанием, просто сдвигая кольцо фокусировки вперед (режим автофокуса) и обратно к объективу (режим ручной фокусировки).
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Отзывы


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