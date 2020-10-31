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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Пила торцовочная
|Скорость вращения
|3800 об/мин
|Глубина пропила
|104 мм
|Диаметр диска
|305 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|30 мм
|Конструкция
|настольная
|Лазерный маркер
|есть
|Мощность
|2000 Вт
|Антивибрационная система
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Ширина пропила
|341 мм
|Фиксация шпинделя
|нет
|Угол поворота
|60 град
|Угол наклона
|47 град
|Тормоз двигателя
|да
|Состояние товара
|новый
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Пылесборник
|есть
|Подключение пылесоса
|есть
|Плавный пуск
|есть
|В кейсе
|нет
|Питание
|от сети
|Количество скоростей работы
|1
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|82.2
|Ширина, см
|68.6
|Высота, см
|67.3
|Вес, кг
|32.1
Торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600 - это электроинструмент для профессионального применения. Область применения - стационарная распиловка древесины. Инструмент оснащен мощным двигателем, работает в паре в пильным диском диаметром 305 миллиметров. Выполнению точного пропила способствует двухлучевая лазерная направляющая.
Характеристики:
|Производительность резания при 0°
|104 x 341 мм
|Производительность резания, угол скоса 45°
|104 x 240 мм
|Производительность резания, угол наклона 45°
|51 x 341 мм
|Регулировка угла скоса
|52 ° Л / 60 ° П
|Регулировка угла наклона
|47 ° Л / 47 ° П
|Глубина x длина x высота
|67 x 82 x 69 см
|Частота вращения на холостом ходу
|3.800 об/мин
|Диаметр пильного диска
|305 мм
|Диам. отверстия пильного диска
|30 мм
|Вес
|32,1 кг
|Номинальная потребляемая мощность
|2.000 W