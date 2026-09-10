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Пила дисковая аккумуляторная Bosch GKS 10,8 V-LI (0.601.6A1.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила дисковая аккумуляторная Bosch GKS 10,8 V-LI (0.601.6A1.001)

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Пила дисковая аккумуляторная Bosch GKS 10,8 V-LI (0.601.6A1.001) - фото 1
Пила дисковая аккумуляторная Bosch GKS 10,8 V-LI (0.601.6A1.001) - фото 2
Пила дисковая аккумуляторная Bosch GKS 10,8 V-LI (0.601.6A1.001) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Лазерный маркер
нет
Подсветка
да
Скорость вращения
1400 об/мин
Емкость аккумулятора
2
  • Пила дисковая аккумуляторная Bosch GKS 10,8 V-LI (0.601.6A1.001) - фото 1
  • Пила дисковая аккумуляторная Bosch GKS 10,8 V-LI (0.601.6A1.001) - фото 2
  • Пила дисковая аккумуляторная Bosch GKS 10,8 V-LI (0.601.6A1.001) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 36504
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пила циркулярная
Тип пилы
дисковая
Модель
GKS 10,8 V-LI
Лазерный маркер
нет
Комплектация
пила, упаковка, регулировочный комплект
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
15 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
85
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Длина пильного полотна
85
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
1400 об/мин
Фиксация шпинделя
нет
Угол наклона, градус
45
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Емкость аккумулятора
2
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
10.8
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х21х14
Вес, кг.
1.9

Описание товара Пила дисковая аккумуляторная Bosch GKS 10,8 V-LI (0.601.6A1.001)

Электрическая пила Bosch — это надежный и компактный инструмент, идеально подходящий для бытовых задач и небольших строительных проектов. С весом всего 1,4 кг и высотой 23 см, эта пила предоставляет удобство и легкость в обращении, что делает её подходящей для использования в труднодоступных местах или на высоте. Пила оснащена диском диаметром 85 мм и посадочным отверстием 15 мм, что позволяет выполнять точные и аккуратные резы. Она работает на аккумуляторе Li-Ion емкостью 2 мА·ч с напряжением 10,8 В, обеспечивая стабильную производительность и продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Несмотря на отсутствие антивибрационной системы и плавного пуска, пила имеет опцию подключения пылесоса, что помогает поддерживать рабочее место в чистоте, удаляя стружку и пыль прямо во время работы. Отсутствие зарядного устройства в комплекте и наличие всего одной скорости работы подчеркивают её ориентированность на выполнение простых задач. Эта модель не оборудована лазерным маркером и пылесборником, однако её надежность и простота в использовании делают её отличным выбором для тех, кто ищет качественный инструмент для основных резов и домашних работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила дисковая аккумуляторная Bosch GKS 10,8 V-LI (0.601.6A1.001)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пила циркулярная
Тип пилы
дисковая
Модель
GKS 10,8 V-LI
Лазерный маркер
нет
Комплектация
пила, упаковка, регулировочный комплект
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
15 мм
Развернуть
Подсветка
да
Диаметр диска
85
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Длина пильного полотна
85
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
1400 об/мин
Фиксация шпинделя
нет
Угол наклона, градус
45
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Емкость аккумулятора
2
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
10.8
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Германия
Описание
Электрическая пила Bosch — это надежный и компактный инструмент, идеально подходящий для бытовых задач и небольших строительных проектов. С весом всего 1,4 кг и высотой 23 см, эта пила предоставляет удобство и легкость в обращении, что делает её подходящей для использования в труднодоступных местах или на высоте. Пила оснащена диском диаметром 85 мм и посадочным отверстием 15 мм, что позволяет выполнять точные и аккуратные резы. Она работает на аккумуляторе Li-Ion емкостью 2 мА·ч с напряжением 10,8 В, обеспечивая стабильную производительность и продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Несмотря на отсутствие антивибрационной системы и плавного пуска, пила имеет опцию подключения пылесоса, что помогает поддерживать рабочее место в чистоте, удаляя стружку и пыль прямо во время работы. Отсутствие зарядного устройства в комплекте и наличие всего одной скорости работы подчеркивают её ориентированность на выполнение простых задач. Эта модель не оборудована лазерным маркером и пылесборником, однако её надежность и простота в использовании делают её отличным выбором для тех, кто ищет качественный инструмент для основных резов и домашних работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


Пила дисковая аккумуляторная Bosch GKS 10,8 V-LI (0.601.6A1.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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