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Бороздодел (штроборез) Bosch GNF 65 A (0.601.368.708)

Артикул: 36423
  • Бороздодел Bosch GNF 65 A (0.601.368.708) - фото 1
  • Бороздодел (штроборез) Bosch GNF 65 A (0.601.368.708) - фото 2
Бороздодел Bosch GNF 65 A (0.601.368.708) - фото 1
Бороздодел (штроборез) Bosch GNF 65 A (0.601.368.708) - фото 2
80 890 руб. 
Купить
+ 1405 КэтКоинов
Артикул: 36423
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 13 482 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараШтроборез
Диаметр диска23 см
Диаметр посадочного отверстия22,2 см
Кол-во рабочих дисков2
Максимальная глубина пропила6,5 см
Максимальное число оборотов, об/мин5000
Мощность, Вт2400 Вт
Плавный пускДа
Подключение пылесосанет
Регулировка частоты вращениянет
Упаковкада
Ширина пропила4 см
Высота, см69
Длина, см45,5
Вес, кг8,4
Бороздодел электрический BOSCH 0.601.368.708(GNF 65 A) - это надежный инструмент, предназначенный для пропиливания штроб в кирпичных и бетонных сооружениях. Штроборез BOSCH 0.601.368.708(GNF 65 A) оснащен ограничением пускового тока, плавным пуском, защитой от перегрузок, быстрой регулировкой положения защитного кожуха, возможностью устанавливать по шкале глубину резания, фиксацией шпинделя для легкой смены кругов. Система пылеудаления позволяет поддерживать рабочую область в чистоте. В комплект доставки входит прорезиненная дополнительная рукоятка, которую можно фиксировать с обеих сторон корпуса.


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Самовывоз невозможен
Бороздодел (штроборез) Bosch GNF 65 A (0.601.368.708) - этот товар вы можете купить по цене 80890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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