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Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2)

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Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 1
Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 2
Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 3
Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 4
Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 5
Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 6
Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 7
Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 8
Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 9
Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 10
Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Bowens
  • Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 1
  • Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 2
  • Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 3
  • Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 4
  • Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 5
  • Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 6
  • Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 7
  • Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 8
  • Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 9
  • Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 10
  • Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 363121
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадрат
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х14
Вес, кг.
1.8

Описание товара Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2)

Софтбокс Godox SGGV8080 (80х80 см) разработан специально для использования с накамерными и компактными студийными вспышками, и предназначен, в первую очередь, для фотографов, работающих на выезде. Комплект состоит из софтбокса, тканевых сот и металлического кронштейна-адаптера S2, укладывается в прочную компактную сумку размером 28х23х14 см.

Отзывы о товаре Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2)




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадрат
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
80
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс Godox SGGV8080 (80х80 см) разработан специально для использования с накамерными и компактными студийными вспышками, и предназначен, в первую очередь, для фотографов, работающих на выезде. Комплект состоит из софтбокса, тканевых сот и металлического кронштейна-адаптера S2, укладывается в прочную компактную сумку размером 28х23х14 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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