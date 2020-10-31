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Пароочиститель Kitfort KT-906

Артикул: 36248
  • Пароочиститель Kitfort KT-906 - фото 1
  • Пароочиститель Kitfort KT-906 - фото 2
  • Пароочиститель Kitfort KT-906 - фото 3
  • Пароочиститель Kitfort KT-906 - фото 4
  • Пароочиститель Kitfort KT-906 - фото 5
Пароочиститель Kitfort KT-906 - фото 1
Пароочиститель Kitfort KT-906 - фото 2
Пароочиститель Kitfort KT-906 - фото 3
Пароочиститель Kitfort KT-906 - фото 4
Пароочиститель Kitfort KT-906 - фото 5
2 890 руб. 
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Артикул: 36248
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKitfort
Тип товараПароочистители
Вес, кг2

Пароочиститель Kitfort KT-906 – это современный многофункциональный аппарат, используемый для уборки, действие которого основано на принципе отпаривания. Обработка горячим паром различных поверхностей позволяет без использования синтетических моющих средств эффективно бороться с плесенью, грибками, насекомыми, грязью. Пароочиститель с успехом заменяет собой целый ряд приспособлений, таких как моющий пылесос, стеклоочиститель, отпариватель для ткани и дезинфектор. Пароочиститель Kitfort KT-906 имеет малый вес и оборудован удобной ручкой.

Особенности:

  • Индикатор питания и готовности пара;
  • Постоянная поддержка рабочего давления;
  • Плавное регулирование количества подаваемого пара;
  • Предохранительный клапан;
  • Алюминиевый бойлер устойчив к образованию накипи;
  • Сигнализация отсутствия воды.

Комплектация:

  • Пароочиститель Kitfort KT-906;
  • Струйная насадка;
  • Угловая насадка;
  • Паровой утюжок;
  • Чехол из микрофибры для отпаривания;
  • Круглая нейлоновая щетка;
  • Скребок для стекла;
  • Удлинительный паровой шланг (L=0.7 м);
  • Мерный стакан;
  • Воронка;
  • Руководство пользователя;
  • Гарантийный талон;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Пароочиститель Kitfort KT-906 - купить по цене 2890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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