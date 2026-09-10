Чехол для фотоаппарата LowePro Smart Little Pouch фиолет антик Acme Made
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362427
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Габариты (ВxШxГ), см
10.7x3x6.4
Материал
текстиль
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х10
Вес, г.
300
Описание товара Чехол для фотоаппарата LowePro Smart Little Pouch фиолет антик Acme Made
Чехол Acme Made Smart Little Pouch практичный и стильный способ защитить самую миниатюрную цифровую камеру. Чехол небольшого размера замечательно вместится в карман, небольшую сумочку или рюкзак.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Габариты (ВxШxГ), см
10.7x3x6.4
Материал
текстиль
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Китай
Чехол Acme Made Smart Little Pouch практичный и стильный способ защитить самую миниатюрную цифровую камеру. Чехол небольшого размера замечательно вместится в карман, небольшую сумочку или рюкзак.
Чехол для фотоаппарата LowePro Smart Little Pouch фиолет антик Acme Made - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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