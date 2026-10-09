Карта памяти SanDisk 32Gb MicroSD High Endurance + adapter SD (SDSQQNR-032G-GN6IA)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб.
В наличии
Код товара: 362324
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 510 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Карта памяти SanDisk 32Gb MicroSD High Endurance + adapter SD (SDSQQNR-032G-GN6IA)
Карта SanDisk High Endurance microSD рассчитана на почти 20 000 часов1 записи. Вы можете быть уверены, что автомобильный регистратор, домашняя система наблюдения или система безопасности не упустит важный видеоматериал, легко выполнит запись и перезапись. Эта надежная карта работает в условиях экстремальной жары и сильного холода, отличается ударопрочностью, водонепроницаемостью и устойчивостью к рентгеновскому излучению2. Классы скорости 10, U3 и V304 означают, что вы можете записывать видео в формате Full HD или 4K3. Благодаря емкости карты до 256 ГБ6 и скорости чтения до 100 МБ/с5 можно записать, сохранить и быстро передать больше видеоматериалов.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Карта SanDisk High Endurance microSD рассчитана на почти 20 000 часов1 записи. Вы можете быть уверены, что автомобильный регистратор, домашняя система наблюдения или система безопасности не упустит важный видеоматериал, легко выполнит запись и перезапись. Эта надежная карта работает в условиях экстремальной жары и сильного холода, отличается ударопрочностью, водонепроницаемостью и устойчивостью к рентгеновскому излучению2. Классы скорости 10, U3 и V304 означают, что вы можете записывать видео в формате Full HD или 4K3. Благодаря емкости карты до 256 ГБ6 и скорости чтения до 100 МБ/с5 можно записать, сохранить и быстро передать больше видеоматериалов.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти SanDisk 32Gb MicroSD High Endurance + adapter SD (SDSQQNR-032G-GN6IA) – стоимость товара 2510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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