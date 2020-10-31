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Автомобильная акустика Hertz DCX 690.3

Артикул: 36222
Автомобильная акустика Hertz DCX 690.3
5 190 руб. 
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+ 130 КэтКоинов
Артикул: 36222
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHertz
Тип товараАвтоакустика
Диапазон частот45 - 22000 Гц
Импеданс4 Ом
Корпусесть
Материал дифузорацеллюлоза
Материал подвесатермополиуретан
Номинальная мощность90 Вт
Пиковая мощность180 Вт
Чувствительность95 дБ
Длина, см15
Ширина, см23
Высота, см8
Вес, кг2,05
трехполосная коаксиальная АС, типоразмер: овальный 15x23 см (6x9 дюйм.), номинальная мощность 90 Вт, максимальная мощность 180 Вт, чувствительность 95 дБ, импеданс 4 Ом, диапазон частот 45 - 22000 Гц


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Автомобильная акустика Hertz DCX 690.3 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5190 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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