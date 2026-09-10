Накамерный микшер Saramonic SR-AX100 (1 стерео, 2 моно-входа 3,5 мм)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микшер
Частотный диапазон
от 20 до 20000 Гц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361979
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микшер
Чувствительность
-35 дБ
Частотный диапазон
от 20 до 20000 Гц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х4
Вес, г.
500
Описание товара Накамерный микшер Saramonic SR-AX100 (1 стерео, 2 моно-входа 3,5 мм)
Saramonic SR-AX100 — ультракомпактный, двухканальный аудиомикшер, позволяющий подключать и смешивать два микрофона к DSLR, безмикшерам и видеокамерам, которые имеют только один микрофонный вход и для работы не требуется питание.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Микшер
Чувствительность
-35 дБ
Частотный диапазон
от 20 до 20000 Гц
Страна производитель
Китай
Saramonic SR-AX100 — ультракомпактный, двухканальный аудиомикшер, позволяющий подключать и смешивать два микрофона к DSLR, безмикшерам и видеокамерам, которые имеют только один микрофонный вход и для работы не требуется питание.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Накамерный микшер Saramonic SR-AX100 (1 стерео, 2 моно-входа 3,5 мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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