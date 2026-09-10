Адаптер Joby Cold Shoe PRO 1/4 на холодный башмак черный (JB01530)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361948
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Высота, см
3
Ширина, см
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
200
Описание товара Адаптер Joby Cold Shoe PRO 1/4 на холодный башмак черный (JB01530)
Адаптер типа «холодный башмак» устанавливается в гнездо 1/4 или на штативный винт 1/4. Адаптер выполнен из алюминия и нержавеющей стали, что обеспечивает высокую надежность и долговечность. Устанавливается с помощью шестигранного ключа (идет в комплекте). Позволяет монтировать вспышки, микрофоны, светодиодные панели и другие аксессуары с креплением под стандартный «башмак».
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Адаптер типа «холодный башмак» устанавливается в гнездо 1/4 или на штативный винт 1/4. Адаптер выполнен из алюминия и нержавеющей стали, что обеспечивает высокую надежность и долговечность. Устанавливается с помощью шестигранного ключа (идет в комплекте). Позволяет монтировать вспышки, микрофоны, светодиодные панели и другие аксессуары с креплением под стандартный «башмак».
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Адаптер Joby Cold Shoe PRO 1/4 на холодный башмак черный (JB01530) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Адаптер Joby Cold Shoe PRO 1/4 на холодный башмак черный (JB01530)