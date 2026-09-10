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Площадка для штатива Joby QR Plate Pack 3K черная (JB01554) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Площадка для штатива Joby QR Plate Pack 3K черная (JB01554)

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Площадка для штатива Joby QR Plate Pack 3K черная (JB01554) - фото 1
Площадка для штатива Joby QR Plate Pack 3K черная (JB01554) - фото 2
Площадка для штатива Joby QR Plate Pack 3K черная (JB01554) - фото 3
Площадка для штатива Joby QR Plate Pack 3K черная (JB01554) - фото 4
Площадка для штатива Joby QR Plate Pack 3K черная (JB01554) - фото 5
Площадка для штатива Joby QR Plate Pack 3K черная (JB01554) - фото 6
Площадка для штатива Joby QR Plate Pack 3K черная (JB01554) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Площадка штативная
  • Площадка для штатива Joby QR Plate Pack 3K черная (JB01554) - фото 1
  • Площадка для штатива Joby QR Plate Pack 3K черная (JB01554) - фото 2
  • Площадка для штатива Joby QR Plate Pack 3K черная (JB01554) - фото 3
  • Площадка для штатива Joby QR Plate Pack 3K черная (JB01554) - фото 4
  • Площадка для штатива Joby QR Plate Pack 3K черная (JB01554) - фото 5
  • Площадка для штатива Joby QR Plate Pack 3K черная (JB01554) - фото 6
  • Площадка для штатива Joby QR Plate Pack 3K черная (JB01554) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361926
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Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Площадка штативная
Высота, см
1.27
Ширина, см
4.57
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х2
Вес, г.
100

Описание товара Площадка для штатива Joby QR Plate Pack 3K черная (JB01554)

QR Plate Pack 3K JB01554-0WW — съемная площадка для штативов GorillaPod 3K и GorillaPod Hybrid с аксессуарами. В набор входит площадка QR Plate 3K, а также монтажи для Pin Joint и Flash Clip Площадка может использоваться с DSLR-, GoPro и беззеркальными камерами. Максимально допустимая нагрузка на площадку составляет 3 кг. Изделие отличается малым весом и изготовлено из прочных и долговечных материалов.

Отзывы о товаре Площадка для штатива Joby QR Plate Pack 3K черная (JB01554)




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Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Площадка штативная
Высота, см
1.27
Ширина, см
4.57
Страна производитель
Китай
Описание
QR Plate Pack 3K JB01554-0WW — съемная площадка для штативов GorillaPod 3K и GorillaPod Hybrid с аксессуарами. В набор входит площадка QR Plate 3K, а также монтажи для Pin Joint и Flash Clip Площадка может использоваться с DSLR-, GoPro и беззеркальными камерами. Максимально допустимая нагрузка на площадку составляет 3 кг. Изделие отличается малым весом и изготовлено из прочных и долговечных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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