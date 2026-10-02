Крюк Gitzo G1040 з/ч WEIGHT HOOK FOR 36mm COLUMN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крюк
Назначение
для штатива
Материал
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%2 370 руб. 2 790 руб.
В наличии
Код товара: 361454
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 370 руб. -15%
2 790 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Крюк
Назначение
для штатива
Материал
металл
Высота, см
5
Ширина, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х5
Вес, г.
200
Описание товара Крюк Gitzo G1040 з/ч WEIGHT HOOK FOR 36mm COLUMN
Аксессуар выполнен из качественных материалов, отличается надежностью, прочностью и расчитан на длительный период эксплуатации.
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Бренд
Тип товара
Крюк
Назначение
для штатива
Материал
металл
Высота, см
5
Ширина, см
5
Страна производитель
Китай
Аксессуар выполнен из качественных материалов, отличается надежностью, прочностью и расчитан на длительный период эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
Крюк Gitzo G1040 з/ч WEIGHT HOOK FOR 36mm COLUMN - стоимость товара 2370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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