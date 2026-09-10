Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Штатив Gitzo GK2542-F3W Mountaineer с головой GT2542+GHF3W, 2 серия, 4-секции
Обновленная серия Mountaineer («Альпинист») отличается несколькими интересными нововведениями. Трубы Carbon eXact в телескопических ножках используют карбоновое волокно высокой плотности (High Modulus Carbon), диаметр секций также увеличен, что обеспечивает еще большую жесткость. Новое поколение цанговых замков G-lock Ultra обладает улучшенной эргономикой и работает более плавно, в то же время пропуская меньше пыли и грязи внутрь. Уникальная функция Ground Level Set позволяет быстро перевести штатив в положение съемки от уровня земли: не нужны запасные адаптеры, просто отсоедините верхнюю площадку от центральной штанги и установите ее на штатив напрямую (смотрите во вкладке видео). Фиксаторы угла ножек, фиксатор центральной, площадка для штативной головки и другие детали также переработаны в целях большего удобства, надежности и прочности. Gitzo Mountaineer GT2542 - это исключительно легкий и сверхпрочный штатив, рассчитанный для использования с тяжелыми фотоаппаратами, включая профессиональные камеры типа Canon 1D с длиннофокусными объективами (200, 300 мм) или камеры среднего формата. Максимальная безопасная нагрузка в 14 кг для головки и 18 кг для ног штатива позволяют использовать его практически с любым набором фото- или видеооборудования. Сменные наконечники ножек позволяют заменить стандартные резиновые наконечники на стальные шипы или широкие «снегоступы». GHF3W – универсальная 3D-головка с жидкостными картриджами, которые обеспечивают идеальную плавность движения камеры. Удобна при ведении длительного наблюдения и съемки с проводкой, особенно с тяжелыми конфигурациями камер и оптики. Легка и компактна для путешествий, может с успехом использоваться для съемки видео. Пузырьковый уровень можно повернуть, когда камера поднимается вертикально. Использует быстросъемную площадку системы Arca Swiss, может использоваться с другими площадками этой системы.
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