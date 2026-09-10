Штатив Gitzo GK3532-F3W Mountaineer с головой T3532+GHF3W, 3 серия, 3 секции
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Штатив Gitzo GK3532-F3W Mountaineer с головой T3532+GHF3W, 3 серия, 3 секции
Оптимизированный состав углеродного волокна позволил добиться максимальной жесткости и стабильности штатива. Система фиксации G-Lock Ultra создает новый уровень эргономики и защиты от попадания пыли в секции штатива. Реализована возможность быстрого удаления центральной колонны для съемки с нижней точки, при этом диск для установки штативной головки остается на месте. Универсальная 3D голова разработана для самых бескомпромиссных фотографов, снимающих в различных жанрах. Жидкостные картриджи, установленные на каждой оси, обеспечивают идеальные плавные движения и точное кадрирование. Эргономичные выдвижные ручки делают голову удобной в использовании и компактной в транспортировке. В голове установлен поворотный механизм на 90 градусов, который позволяет повернуть камеру для съемки сверху или снизу, а также переводить камеру с пейзажного режима на портретный со штативами, такими как Systematic, у которых более крупное основание (хаб). В голове установлен вращающийся уровень, положение которого можно легко изменить в соответствии с положением камеры. Корпус головы изготовлен из магния. При весе в 955 гр., голова выдерживает нагрузку до 13 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой, совместимой с Arca-Swiss. Ложе для установки быстросъемной площадки регулируется с помощью бокового винта, что позволяет устанавливать площадки типа Arca-Swiss от других производителей.
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