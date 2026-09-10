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Штатив Gitzo GK3532-F3W Mountaineer с головой T3532+GHF3W, 3 серия, 3 секции купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Gitzo GK3532-F3W Mountaineer с головой T3532+GHF3W, 3 серия, 3 секции

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Штатив Gitzo GK3532-F3W Mountaineer с головой T3532+GHF3W, 3 серия, 3 секции - фото 1
Штатив Gitzo GK3532-F3W Mountaineer с головой T3532+GHF3W, 3 серия, 3 секции - фото 2
Штатив Gitzo GK3532-F3W Mountaineer с головой T3532+GHF3W, 3 серия, 3 секции - фото 3
Штатив Gitzo GK3532-F3W Mountaineer с головой T3532+GHF3W, 3 серия, 3 секции - фото 4
Штатив Gitzo GK3532-F3W Mountaineer с головой T3532+GHF3W, 3 серия, 3 секции - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик, алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
13
Минимальная рабочая высота, см
16
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
172.5
  • Штатив Gitzo GK3532-F3W Mountaineer с головой T3532+GHF3W, 3 серия, 3 секции - фото 1
  • Штатив Gitzo GK3532-F3W Mountaineer с головой T3532+GHF3W, 3 серия, 3 секции - фото 2
  • Штатив Gitzo GK3532-F3W Mountaineer с головой T3532+GHF3W, 3 серия, 3 секции - фото 3
  • Штатив Gitzo GK3532-F3W Mountaineer с головой T3532+GHF3W, 3 серия, 3 секции - фото 4
  • Штатив Gitzo GK3532-F3W Mountaineer с головой T3532+GHF3W, 3 серия, 3 секции - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
203 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361409
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик, алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
13
Минимальная рабочая высота, см
16
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
172.5
Длина в сложенном состоянии, см
75.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х15х15
Вес, кг.
3

Описание товара Штатив Gitzo GK3532-F3W Mountaineer с головой T3532+GHF3W, 3 серия, 3 секции

Оптимизированный состав углеродного волокна позволил добиться максимальной жесткости и стабильности штатива. Система фиксации G-Lock Ultra создает новый уровень эргономики и защиты от попадания пыли в секции штатива. Реализована возможность быстрого удаления центральной колонны для съемки с нижней точки, при этом диск для установки штативной головки остается на месте. Универсальная 3D голова разработана для самых бескомпромиссных фотографов, снимающих в различных жанрах. Жидкостные картриджи, установленные на каждой оси, обеспечивают идеальные плавные движения и точное кадрирование. Эргономичные выдвижные ручки делают голову удобной в использовании и компактной в транспортировке. В голове установлен поворотный механизм на 90 градусов, который позволяет повернуть камеру для съемки сверху или снизу, а также переводить камеру с пейзажного режима на портретный со штативами, такими как Systematic, у которых более крупное основание (хаб). В голове установлен вращающийся уровень, положение которого можно легко изменить в соответствии с положением камеры. Корпус головы изготовлен из магния. При весе в 955 гр., голова выдерживает нагрузку до 13 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой, совместимой с Arca-Swiss. Ложе для установки быстросъемной площадки регулируется с помощью бокового винта, что позволяет устанавливать площадки типа Arca-Swiss от других производителей.

Отзывы о товаре Штатив Gitzo GK3532-F3W Mountaineer с головой T3532+GHF3W, 3 серия, 3 секции




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Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик, алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
13
Минимальная рабочая высота, см
16
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
172.5
Длина в сложенном состоянии, см
75.6
Страна производитель
Китай
Описание
Оптимизированный состав углеродного волокна позволил добиться максимальной жесткости и стабильности штатива. Система фиксации G-Lock Ultra создает новый уровень эргономики и защиты от попадания пыли в секции штатива. Реализована возможность быстрого удаления центральной колонны для съемки с нижней точки, при этом диск для установки штативной головки остается на месте. Универсальная 3D голова разработана для самых бескомпромиссных фотографов, снимающих в различных жанрах. Жидкостные картриджи, установленные на каждой оси, обеспечивают идеальные плавные движения и точное кадрирование. Эргономичные выдвижные ручки делают голову удобной в использовании и компактной в транспортировке. В голове установлен поворотный механизм на 90 градусов, который позволяет повернуть камеру для съемки сверху или снизу, а также переводить камеру с пейзажного режима на портретный со штативами, такими как Systematic, у которых более крупное основание (хаб). В голове установлен вращающийся уровень, положение которого можно легко изменить в соответствии с положением камеры. Корпус головы изготовлен из магния. При весе в 955 гр., голова выдерживает нагрузку до 13 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой, совместимой с Arca-Swiss. Ложе для установки быстросъемной площадки регулируется с помощью бокового винта, что позволяет устанавливать площадки типа Arca-Swiss от других производителей.
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Штатив Gitzo GK3532-F3W Mountaineer с головой T3532+GHF3W, 3 серия, 3 секции - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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