Flama FL-WUC1 Радио пульт дист. упр. для Olympus SP510/550/SP570, EP1/EP2/E520/E620/E410/E400/E510
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радио пульт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361318
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радио пульт
Особенности
совместим с фотоаппаратами Olympus SP510, 550, SP570, EP1, EP2, E520, E620, E410, E400, E510
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
300
Описание товара Flama FL-WUC1 Радио пульт дист. упр. для Olympus SP510/550/SP570, EP1/EP2/E520/E620/E410/E400/E510
Радио пульт дистанционного управления Flama серии FL позволяет фотографировать с учетом особенностей объекта съемки, а так же управлять спуском затвора на расстоянии, с целью уменьшить дрожание камеры. Идеален для ночной съемки, съемки портретов, автопортретов, пейзажей, репортажей с удаленным управлением, макрофотографии, астрофотографии и т.п.
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Бренд
Тип товара
Радио пульт
Особенности
совместим с фотоаппаратами Olympus SP510, 550, SP570, EP1, EP2, E520, E620, E410, E400, E510
Страна производитель
Китай
Радио пульт дистанционного управления Flama серии FL позволяет фотографировать с учетом особенностей объекта съемки, а так же управлять спуском затвора на расстоянии, с целью уменьшить дрожание камеры. Идеален для ночной съемки, съемки портретов, автопортретов, пейзажей, репортажей с удаленным управлением, макрофотографии, астрофотографии и т.п.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Flama FL-WUC1 Радио пульт дист. упр. для Olympus SP510/550/SP570, EP1/EP2/E520/E620/E410/E400/E510 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Flama FL-WUC1 Радио пульт дист. упр. для Olympus SP510/550/SP570, EP1/EP2/E520/E620/E410/E400/E510