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GPS модуль FL-GPS-N1 внешний для зеркальных камер Nikon ( D3X,D3,D3S,D700,D300,D300S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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GPS модуль FL-GPS-N1 внешний для зеркальных камер Nikon ( D3X,D3,D3S,D700,D300,D300S)

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GPS модуль FL-GPS-N1 внешний для зеркальных камер Nikon ( D3X,D3,D3S,D700,D300,D300S) - фото 1
GPS модуль FL-GPS-N1 внешний для зеркальных камер Nikon ( D3X,D3,D3S,D700,D300,D300S) - фото 2
GPS модуль FL-GPS-N1 внешний для зеркальных камер Nikon ( D3X,D3,D3S,D700,D300,D300S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
GPS модуль
Совместимость
Nikon
  • GPS модуль FL-GPS-N1 внешний для зеркальных камер Nikon ( D3X,D3,D3S,D700,D300,D300S) - фото 1
  • GPS модуль FL-GPS-N1 внешний для зеркальных камер Nikon ( D3X,D3,D3S,D700,D300,D300S) - фото 2
  • GPS модуль FL-GPS-N1 внешний для зеркальных камер Nikon ( D3X,D3,D3S,D700,D300,D300S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361304
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
GPS модуль
Совместимость
Nikon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1

Описание товара GPS модуль FL-GPS-N1 внешний для зеркальных камер Nikon ( D3X,D3,D3S,D700,D300,D300S)

GPS-модуль FlamaFL-GPS-N1 предназначен для определения точных спутниковых координат фотокамеры. При продвинутых любительских и профессиональных фотокамерах указывает данные о высоте мест съемки над уровнем Мирового океана.

Отзывы о товаре GPS модуль FL-GPS-N1 внешний для зеркальных камер Nikon ( D3X,D3,D3S,D700,D300,D300S)




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Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
GPS модуль
Совместимость
Nikon
Страна производитель
Китай
Описание
GPS-модуль FlamaFL-GPS-N1 предназначен для определения точных спутниковых координат фотокамеры. При продвинутых любительских и профессиональных фотокамерах указывает данные о высоте мест съемки над уровнем Мирового океана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


GPS модуль FL-GPS-N1 внешний для зеркальных камер Nikon ( D3X,D3,D3S,D700,D300,D300S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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