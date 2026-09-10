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Бленда Flama HB-20 для объектива Nikon AF 28-80mm D <New> Zoom, AF 28-80mm F3.3-5.6G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бленда Flama HB-20 для объектива Nikon AF 28-80mm D Zoom, AF 28-80mm F3.3-5.6G

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Бленда Flama HB-20 для объектива Nikon AF 28-80mm D &lt;New&gt; Zoom, AF 28-80mm F3.3-5.6G - фото 1
Бленда Flama HB-20 для объектива Nikon AF 28-80mm D &lt;New&gt; Zoom, AF 28-80mm F3.3-5.6G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бленда
  • Бленда Flama HB-20 для объектива Nikon AF 28-80mm D &lt;New&gt; Zoom, AF 28-80mm F3.3-5.6G - фото 1
  • Бленда Flama HB-20 для объектива Nikon AF 28-80mm D &lt;New&gt; Zoom, AF 28-80mm F3.3-5.6G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361281
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Бленда
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Бленда Flama HB-20 для объектива Nikon AF 28-80mm D Zoom, AF 28-80mm F3.3-5.6G

Благодаря использованию бленды при съемке уменьшается вероятность появления на снимках засветки, бликов и потери контрастности, качество кадров улучшается.

Отзывы о товаре Бленда Flama HB-20 для объектива Nikon AF 28-80mm D Zoom, AF 28-80mm F3.3-5.6G




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Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Бленда
Описание
Благодаря использованию бленды при съемке уменьшается вероятность появления на снимках засветки, бликов и потери контрастности, качество кадров улучшается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бленда Flama HB-20 для объектива Nikon AF 28-80mm D Zoom, AF 28-80mm F3.3-5.6G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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