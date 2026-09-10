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Характеристики
Тип товара
Крышка для объектива
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361242
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Описание товара Крышка Flama FL-WB52С на объектив для защиты и установки баланса белого, 52mm, цвет черный/красный
Крышка Flama FL-WB52С для установки баланса белого 52 мм предназначена также и для защиты объектива. Она надежно предохранит переднюю линзу от негативного внешнего воздействия, будь то различные механические повреждения, влага, брызги, песок и отпечатки пальцев. Использование данного фотоаксессуара в камере позволит провести соответствующую настройку в сложных световых условиях. Возможность ручной установки цветовой температуры в современных фотокамерах предусмотрена специально для того, чтобы избежать ошибок автоматики, так как автоматический режим замера баланса белого не всегда способен корректно определить цветовую температуру будущего кадра. Для настройки баланса белого в ручном режиме замер необходимо произвести самостоятельно. Крышка позволит просто и оперативно провести необходимые операции, не полагаясь на субъективные цветоощущения, передаваемые человеческим глазом. Это обеспечит производство снимков с реалистичной цветопередачей. Крышка Flama FL-WB52С для установки баланса белого 52 мм выполнена в черно-красном дизайне.
Крышка Flama FL-WB52С для установки баланса белого 52 мм предназначена также и для защиты объектива. Она надежно предохранит переднюю линзу от негативного внешнего воздействия, будь то различные механические повреждения, влага, брызги, песок и отпечатки пальцев. Использование данного фотоаксессуара в камере позволит провести соответствующую настройку в сложных световых условиях. Возможность ручной установки цветовой температуры в современных фотокамерах предусмотрена специально для того, чтобы избежать ошибок автоматики, так как автоматический режим замера баланса белого не всегда способен корректно определить цветовую температуру будущего кадра. Для настройки баланса белого в ручном режиме замер необходимо произвести самостоятельно. Крышка позволит просто и оперативно провести необходимые операции, не полагаясь на субъективные цветоощущения, передаваемые человеческим глазом. Это обеспечит производство снимков с реалистичной цветопередачей. Крышка Flama FL-WB52С для установки баланса белого 52 мм выполнена в черно-красном дизайне.
Крышка Flama FL-WB52С на объектив для защиты и установки баланса белого, 52mm, цвет черный/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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