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Крышка Flama FL-WB72С на объектив для защиты и установки баланса белого, 72mm, цвет черный/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крышка Flama FL-WB72С на объектив для защиты и установки баланса белого, 72mm, цвет черный/красный

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Крышка Flama FL-WB72С на объектив для защиты и установки баланса белого, 72mm, цвет черный/красный - фото 1
Крышка Flama FL-WB72С на объектив для защиты и установки баланса белого, 72mm, цвет черный/красный - фото 2
Крышка Flama FL-WB72С на объектив для защиты и установки баланса белого, 72mm, цвет черный/красный - фото 3
Крышка Flama FL-WB72С на объектив для защиты и установки баланса белого, 72mm, цвет черный/красный - фото 4
Крышка Flama FL-WB72С на объектив для защиты и установки баланса белого, 72mm, цвет черный/красный - фото 5
Крышка Flama FL-WB72С на объектив для защиты и установки баланса белого, 72mm, цвет черный/красный - фото 6
Крышка Flama FL-WB72С на объектив для защиты и установки баланса белого, 72mm, цвет черный/красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крышка для объектива
  • Крышка Flama FL-WB72С на объектив для защиты и установки баланса белого, 72mm, цвет черный/красный - фото 1
  • Крышка Flama FL-WB72С на объектив для защиты и установки баланса белого, 72mm, цвет черный/красный - фото 2
  • Крышка Flama FL-WB72С на объектив для защиты и установки баланса белого, 72mm, цвет черный/красный - фото 3
  • Крышка Flama FL-WB72С на объектив для защиты и установки баланса белого, 72mm, цвет черный/красный - фото 4
  • Крышка Flama FL-WB72С на объектив для защиты и установки баланса белого, 72mm, цвет черный/красный - фото 5
  • Крышка Flama FL-WB72С на объектив для защиты и установки баланса белого, 72mm, цвет черный/красный - фото 6
  • Крышка Flama FL-WB72С на объектив для защиты и установки баланса белого, 72mm, цвет черный/красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361237
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Крышка для объектива
Ширина, см
7.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
100

Описание товара Крышка Flama FL-WB72С на объектив для защиты и установки баланса белого, 72mm, цвет черный/красный

Крышка Flama FL-WB72C для установки баланса белого 72 мм предназначена также и для защиты объектива. Она надежно предохранит переднюю линзу от негативного внешнего воздействия, будь то различные механические повреждения, влага, брызги, песок и отпечатки пальцев. Использование данного фотоаксессуара в камере позволит провести соответствующую настройку в сложных световых условиях. Возможность ручной установки цветовой температуры в современных фотокамерах предусмотрена специально для того, чтобы избежать ошибок автоматики, так как автоматический режим замера баланса белого не всегда способен корректно определить цветовую температуру будущего кадра. Для настройки баланса белого в ручном режиме замер необходимо произвести самостоятельно. Крышка позволит просто и оперативно провести необходимые операции, не полагаясь на субъективные цветоощущения, передаваемые человеческим глазом. Это обеспечит производство снимков с реалистичной цветопередачей. Крышка Flama FL-WB72C для установки баланса белого 72 мм выполнена в черно-красном дизайне.

Отзывы о товаре Крышка Flama FL-WB72С на объектив для защиты и установки баланса белого, 72mm, цвет черный/красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Крышка для объектива
Ширина, см
7.2
Страна производитель
Китай
Описание
Крышка Flama FL-WB72C для установки баланса белого 72 мм предназначена также и для защиты объектива. Она надежно предохранит переднюю линзу от негативного внешнего воздействия, будь то различные механические повреждения, влага, брызги, песок и отпечатки пальцев. Использование данного фотоаксессуара в камере позволит провести соответствующую настройку в сложных световых условиях. Возможность ручной установки цветовой температуры в современных фотокамерах предусмотрена специально для того, чтобы избежать ошибок автоматики, так как автоматический режим замера баланса белого не всегда способен корректно определить цветовую температуру будущего кадра. Для настройки баланса белого в ручном режиме замер необходимо произвести самостоятельно. Крышка позволит просто и оперативно провести необходимые операции, не полагаясь на субъективные цветоощущения, передаваемые человеческим глазом. Это обеспечит производство снимков с реалистичной цветопередачей. Крышка Flama FL-WB72C для установки баланса белого 72 мм выполнена в черно-красном дизайне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крышка Flama FL-WB72С на объектив для защиты и установки баланса белого, 72mm, цвет черный/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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