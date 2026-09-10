Наглазник Flama FL-EB для камер Canon EOS 5D MK2, 7D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 10D
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наглазник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361231
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наглазник
Совместимость
Canon EOS 5D MK2, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D, EOS10D
Форма наглазника
прямоугольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х6
Вес, г.
200
Описание товара Наглазник Flama FL-EB для камер Canon EOS 5D MK2, 7D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 10D
Наглазникдля фотокамеры Flama FL-EB обеспечивает комфортное визированиечерез окуляр камеры. Защищает глаз от попадания лучей света привизировании и линзы очков фотографа при визировании.
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Бренд
Тип товара
Наглазник
Совместимость
Canon EOS 5D MK2, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D, EOS10D
Форма наглазника
прямоугольный
Страна производитель
Китай
Наглазникдля фотокамеры Flama FL-EB обеспечивает комфортное визированиечерез окуляр камеры. Защищает глаз от попадания лучей света привизировании и линзы очков фотографа при визировании.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Наглазник Flama FL-EB для камер Canon EOS 5D MK2, 7D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 10D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наглазник Flama FL-EB для камер Canon EOS 5D MK2, 7D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 10D