Top.Mail.Ru
Фильтр Flama UV Filter 58 mm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фильтр Flama UV Filter 58 mm

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фильтр Flama UV Filter 58 mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр защитный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361208
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Фильтр защитный
Диаметр, мм
58
Дополнительно
ультрафиолетовый
Производитель
Китай
Тип светофильтра
защитный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
200

Описание товара Фильтр Flama UV Filter 58 mm

Светофильтр Flama UV Filter отсекает излучение ультрафиолетового спектра, позволяя избежать искажения цветопередачи при съемке в солнечную погоду на море или в горах. Кроме того, этот простой аксессуар играет очень важную защитную функцию, он оберегает переднюю линзу объектива от самых разных физических воздействий: песка, пыли, попадания морских волн и царапин. Тонкая оправа фильтра снижает вероятность виньетирования. Качественное стекло с просветлением обеспечит высокий уровень светопропускания. Совместимо со всеми пленочными и цифровыми фотокамерами

Отзывы о товаре Фильтр Flama UV Filter 58 mm




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Фильтр защитный
Диаметр, мм
58
Дополнительно
ультрафиолетовый
Производитель
Китай
Тип светофильтра
защитный
Страна производитель
Китай
Описание
Светофильтр Flama UV Filter отсекает излучение ультрафиолетового спектра, позволяя избежать искажения цветопередачи при съемке в солнечную погоду на море или в горах. Кроме того, этот простой аксессуар играет очень важную защитную функцию, он оберегает переднюю линзу объектива от самых разных физических воздействий: песка, пыли, попадания морских волн и царапин. Тонкая оправа фильтра снижает вероятность виньетирования. Качественное стекло с просветлением обеспечит высокий уровень светопропускания. Совместимо со всеми пленочными и цифровыми фотокамерами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр Flama UV Filter 58 mm - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...