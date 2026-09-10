Фильтр Flama UV Filter 67 mm
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Характеристики
Тип товара
Фильтр защитный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361206
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фильтр защитный
Диаметр, мм
67
Дополнительно
ультрафиолетовый
Производитель
Китай
Тип светофильтра
защитный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
200
Описание товара Фильтр Flama UV Filter 67 mm
Светофильтр Flama UV Filter отсекает излучение ультрафиолетового спектра, позволяя избежать искажения цветопередачи при съемке в солнечную погоду на море или в горах. Кроме того, этот простой аксессуар играет очень важную защитную функцию, он оберегает переднюю линзу объектива от самых разных физических воздействий: песка, пыли, попадания морских волн и царапин. Тонкая оправа фильтра снижает вероятность виньетирования. Качественное стекло с просветлением обеспечит высокий уровень светопропускания. Совместимо со всеми пленочными и цифровыми фотокамерами
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Бренд
Тип товара
Фильтр защитный
Диаметр, мм
67
Дополнительно
ультрафиолетовый
Производитель
Китай
Тип светофильтра
защитный
Страна производитель
Китай
Светофильтр Flama UV Filter отсекает излучение ультрафиолетового спектра, позволяя избежать искажения цветопередачи при съемке в солнечную погоду на море или в горах. Кроме того, этот простой аксессуар играет очень важную защитную функцию, он оберегает переднюю линзу объектива от самых разных физических воздействий: песка, пыли, попадания морских волн и царапин. Тонкая оправа фильтра снижает вероятность виньетирования. Качественное стекло с просветлением обеспечит высокий уровень светопропускания. Совместимо со всеми пленочными и цифровыми фотокамерами
Смотрите также: Светофильтры поляризационные
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